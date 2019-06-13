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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО» ЗАВЕРШАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИИ 330 КВ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ»
11:35 18.06.2019

РУП «Гомельэнерго» завершает строительство подстанции 330 кВ «Металлургическая».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», на данный момент закончены работы по устройству внутренних проездов и благоустройству территории. На подстанции установлена радиомачта.

Кроме того, на территории подстанции смонтированы модульные здания: общеподстанционного пункта управления, проходной, насосной пожаротушения, насосных артезианских скважин, здания вспомогательного назначения, закрытого распределительного устройства 10 кВ со всем необходимым оборудованием. Выполнены работы по монтажу оборудования на открытых распределительных устройствах 110 кВ и 330 кВ, работы по прокладке и расключению контрольного кабеля, по перевозке и установке на фундамент автотрансформатора.

Помимо этого, смонтированы системы видеонаблюдения, на них ведутся наладочные работы. Проходят работы по подключению вторичных цепей телемеханики, телефонизации и радиорелейной связи, а также по монтажу охранно-пожарной сигнализации. Продолжаются пусконаладочные работы по объекту в целом.

Ввод подстанции в эксплуатацию планируется уже в июле текущего года.

Следует отметить, что в целях своевременного обеспечения объектами инженерной инфраструктуры производств, создаваемых открытым акционерным обществом «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» осуществляется реализация проекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана в ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК». Внешнее электроснабжение. ПС-330 кВ, 110 кВ».

Строительство предусмотрено двумя очередями:

первая очередь – сооружение ответвления высоковольтной линии 110 кВ Жлобин 330 - Прокат к подстанции 110 кВ «Сортовая» протяженностью 0,89 км;

вторая очередь – сооружение новой подстанции 330 кВ «Металлургическая» со строительством высоковольтной линии 330 кВ протяженностью 1,02 км и высоковольтной линии 110 кВ протяженностью 0,87 км.
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