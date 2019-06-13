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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,3%
11:14 18.06.2019

В январе-мае 2019 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-мая 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 742,1 тыс. тонн, молока – 3007 тыс. тонн, яиц получено 1465,1 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,6% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,8% молока и 85,3% производства яиц.

На 1 июня 2019 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,5 млн. голов.
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