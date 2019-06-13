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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ WI-FI РАСШИРЕНЫ В АВТОДОРОЖНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНИ
10:31 18.06.2019
В автодорожных пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» на белорусско-латвийской границе расширены зоны покрытия сети Wi-Fi.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в пункте пропуска «Урбаны» установлена и действует точка доступа WI-FI с радиусом покрытия от места въезда с территории Латвии до центра пункта пропуска. В автодорожном пункте пропуска «Григоровщина» установлена точка доступа в центральном зале оформления с радиусом уверенного приема до 20м.
Увеличение зон покрытия сети Wi-Fi на территории пунктов пропуска позволит расширить возможность подачи физическими лицами электронной предварительной информации о перемещаемых товарах и транспортных средствах через «Портал предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами в таможенные органы».
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