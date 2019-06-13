|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОМПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ЗАМЕДЛИЛИСЬ ДО 0,3%
10:19 18.06.2019
В январе-мае 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 46,4 млрд. рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, темп прироста объемов промышленного производства снизился за январь-май до 0,3% против 1,2% в январе-апреле 2019 года.
В том числе в структуре видов экономической деятельности наиболее заметное замедление темпов прироста отмечено в обрабатывающей промышленности - до 0,6% (в январе-апреле прирост составлял 1,8%) и в горнодобывающей промышленности - 1,2% (3,3%).
В водоснабжении, сборе и обработке отходов темп роста составил в январе-мае 1,3% (1,4%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства снизился на 1,6% (в январе-апреле сокращение было на 2%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2019
Курсы в банках
на 18.06.2019
Конвертация в банках
на 18.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте