В январе-мае 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 46,4 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, темп прироста объемов промышленного производства снизился за январь-май до 0,3% против 1,2% в январе-апреле 2019 года.

В том числе в структуре видов экономической деятельности наиболее заметное замедление темпов прироста отмечено в обрабатывающей промышленности - до 0,6% (в январе-апреле прирост составлял 1,8%) и в горнодобывающей промышленности - 1,2% (3,3%).

В водоснабжении, сборе и обработке отходов темп роста составил в январе-мае 1,3% (1,4%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства снизился на 1,6% (в январе-апреле сокращение было на 2%).