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ЭКОНОМИКА РБ
ШУМИЛИНСКОЕ ОАО «МОЛОКО» С 18 ИЮНЯ ВНОВЬ МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
10:10 18.06.2019
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 июня отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции (сыр) белорусского предприятия ОАО «Молоко», производственный цех в городском поселке Шумилино.
«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также во исполнение Дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2019 год», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 18 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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