Негосударственный сектор экономики на 1 июня 2019 года обеспечил 73,7% бюджета Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,8%. На организации государственного сектора приходится 26,3% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%, на физических лиц – 3,1%.

В Минске насчитывается 132,1 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 4026,1 млн. рублей и 1496,6 млн. рублей соответственно.