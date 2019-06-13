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ЭКОНОМИКА РБ
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС МАЗ 206 ПРЕЗЕНТОВАН В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
09:38 18.06.2019
В Петропавловске Северо-Казахстанской области прошла презентация автобусной техники: компания ТОО Truck Service Kazakhstan представила городской автобус МАЗ 206.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод», в Северо-Казахстанской области высокий интерес к пассажирским перевозкам. Всего по области действуют более 200 автобусных маршрутов, включая городские, междугородние и пригородные маршруты, которые охватывают более 600 населенных пунктов.
Для осуществления комфортабельных перевозок в непростых условиях казахских степей необходима надежная автотехника. Автобусы МАЗ уже зарекомендовали себя на рынке данного региона. Интерес к белорусской технике проявил и Аким Северо-Казахстанской области Аксакалов Кумар Иргибаевич, который посетил презентацию автотехники в Петропавловске. Ему были продемонстрирован низкопольный автобус МАЗ 206, предназначенный для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах средней загруженности.
Данный автобус оснащается немецким двигателем Mercedes-Benz OM 904LA, мощностью 1777 лошадиных сил и коробкой передач ZF 6HP 504C. Автобус вмещает 72 человека и оборудован 25 местами для сидения. Габаритные размеры автобуса составляют 8650 / 2550 / 2930 мм.
Официальным дистрибьютором Минского автомобильного завода на территории Казахстана является ТОО "Торговый "дом МАЗ-Казахстан”, расположенный в Нур-Султане.
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