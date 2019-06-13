ЭКОНОМИКА РБ

ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 101% К УРОВНЮ ЯНВАРЯ-МАЯ 2018 ГОДА

18:03 17.06.2019 Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 49,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-мая 2018 г. Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-мае 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,2%.