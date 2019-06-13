Уже этой осенью в Минске откроются магазины H&M.

В частности, один из магазинов H&M откроется в популярном торговом центре Galleria (проспект Победителей, 9).

«Для нас открытие H&M в Беларуси - долгожданное и радостное событие. Уверен, что в наших магазинах, где будут представлены товары для женщин, мужчин, а также детей и подростков, вся семья сможет насладиться отличным шопингом. Сейчас идет работа по внутреннему оформлению магазинов. Наша задача - сделать магазины H&M максимально удобными и вдохновляющими. Мы также занимаемся набором персонала и будем рады рассмотреть все резюме от жителей Минска, желающих стать частью команды H&M», - сказал генеральный директор H&M в Беларуси, России и Казахстане Саэд Эль-Ашкар.

В магазинах H&M в Беларуси, как и в магазинах бренда в других странах мира, можно будет найти одежду для женщин, мужчин, подростков и детей, а также белье, аксессуары и обувь.

Многие товары H&M сделаны из натуральных и переработанных материалов: органического хлопка, переработанного полиэстера и др. В Минске также будет представлена одежда из современных экологичных материалов.