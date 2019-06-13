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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ВЫРОСЛИ ЗА НЕДЕЛЮ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
16:50 17.06.2019

Последние три месяца ценовые изменения на вторичном рынке жилья белорусской столицы были такими незначительными, что график все больше напоминает горизонтальную линию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1345 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 10 по 17 июня 2019 года, на 0,3% и составила 1268 $/м2. Впервые за долгое время годовые темпы сменили «минус» на «плюс»: на данный момент средний уровень цен на 0,4% выше, чем год назад.

Объем предложения квартир вырос впервые за 6 недель. Количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 0,9%. Больше всего в базу «прибыло» 1-комнатных квартир (+2,5%), единственным сегментом, где был зафиксирован отток, стали «трешки» (-0,7%).

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке выросло на 7,9%.

Ценовые изменения были разнонаправленными. 1-комнатные квартиры подешевели в среднем на 0,2%, у остальных типов квартир наблюдался рост.

В четырех районах из девяти по итогам недели было зафиксировано снижение цен. В Партизанском и Центральном районах оно составило 0,4%, в Ленинском 0,2%, а в Московском — 0,3%. Все остальные районы демонстрировали положительную динамику цен, максимальные темпы роста наблюдались в Заводском (+1%) и Октябрьском (+0,5%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 781 $/м2 (+0,1%), Витебск — 610 $/м2 (-0,9%), Гомель — 625 $/м2 (-0,1%), Гродно — 707 $/м2 (+0,1%), Могилев — 609 $/м2 (-0,4%).
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