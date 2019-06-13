Экспозицию ОАО «УКХ «ММЗ» на 29-й Международной специализированной выставке «Белагро-2019» посетили представители более 120 отечественных и зарубежных компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», многие из них высказали предварительные предложения по сотрудничеству, на основе которых проведены деловые переговоры, заложена основа для дальнейшего активного взаимодействия и поддержки связей.

На обновленной брендированной экспозиции Минский моторный завод успешно презентовал новейшие образцы выпускаемой продукции: двигатели различных модификаций, дизель-генераторы, компрессорные станции, автобетоносмеситель, битумный насос и другие изделия.

Не менее насыщенной оказалась и деловая часть мероприятия. Большую заинтересованность вызвали у посетителей компрессорные станции производства ММЗ. Переговоры о поставках этой продукции были проведены с различными компаниями из Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время ведутся переговоры об условиях сотрудничества и заключение договорных обязательств.

Для оптимизации внешнеэкономической деятельности предприятия, специалисты ММЗ в ходе выставки успешно и результативно провели переговоры с зарубежными компаниями, составили предварительные заявки на дистрибуцию продукции ММЗ. Такие намерения выразили, например, компании из Республики Молдова, Польша, Российской Федерации, Венгрии, Германии, Египта и другие. В числе обсуждавшихся вопросов были перспективы увеличения объемов закупов, политика ценообразования, заключение дилерского соглашения, закупка импортных комплектующих, возможность закупки напрямую через ОАО «УКХ «ММЗ» продукции предприятий холдинга.

Выставка проходила с 4 по 9 июня в торгово-логистическом центре «Глобал Парк» в агрогородке «Щомыслица» Минского района, в ней приняли участие 56 зарубежных компаний из разных стран мира и около 500 белорусских.