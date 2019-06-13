|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ СТУДЕНТЫ – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
15:46 17.06.2019
Белорусские студенты – в числе победителей и лауреатов VI Международной олимпиады по менеджменту среди молодежи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, VI Международная олимпиада по менеджменту среди молодежи проходила в двух номинациях «Практики и методы менеджмента» и «Системы менеджмента качества».
Так, в номинации «Практики и методы менеджмента» победителем стала студентка 3-го курса Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Елизавета Михолап. Студентка 4-го курса БНТУ Ирина Прихач удостоена диплома лауреата. Еще 8 белорусских студентов признаны финалистами.
В номинации «Системы менеджмента качества» лучший результат показала студентка 5-го курса БНТУ Полина Архипенко – у нее диплом победителя. Студентки БНТУ Ирина Прихач, Валерия Лукаш, Анастасия Мозоль, Надежда Чурак, а также студентки из БГУИР Ксения Колесникова и БГТУ Наталья Шаринская удостоены дипломов лауреатов. В данной номинации еще 8 студентов из Беларуси – финалисты.
Ранее эти студенты участвовали в VI Республиканской олимпиаде по менеджменту 2019 г., состоявшейся 28-29 мая. Победители Олимпиады, а также участники, набравшие наибольшее количество баллов, получили пропуск для участия в состязании на международном уровне.
VI Международная олимпиада по менеджменту среди молодежи проходит в заочной форме. Она проводится при поддержке Международной гильдии профессионалов качества и Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы в рамках Глобального проекта «Молодежное творческое движение «Эстафета качества» с целью вовлечения молодежи в движение за деловое совершенство и качество».
Дату ее проведения каждая страна – участница определяет самостоятельно. В Беларуси это мероприятие прошло 29 мая. Претенденты выполняли тестирование, по результатам которого международным жюри определялись победители, лауреаты, финалисты и участники.
Звание победителя Олимпиады присуждается участникам, набравшим не менее 80 % правильных ответов, лауреаты: 70-79-%, финалисты: 60-69-%, участники: 50-59%.
Планируется, что для победителей олимпиады в ноябре 2019 г. в Киеве пройдет специальный тур, который определит обладателя гран-при.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2019
Курсы в банках
на 17.06.2019
Конвертация в банках
на 17.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте