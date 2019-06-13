В Беларуси принимаются меры по ускоренному развитию 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в частности, распоряжением премьер-министра Беларуси № 230р от 14.06.2019 г. в целях обеспечения эффективного взаимодействия республиканских и местных органов госуправления закреплены следующие ответственные должностные лица:

первый заместитель премьер-министра Александр Турчин – за Мозырским районом Гомельской области и Лидским районом Гродненской области;

заместитель премьер-министра Владимир Дворник – за Бобруйском и Бобруйским районом Могилевской области;

заместитель премьер-министра Владимир Кухарев – за Борисовским, Молодечненским и Солигорским районами Минской области;

заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко – за Новополоцком, Оршанским и Полоцким районами Витебской области;

заместитель премьер-министра Игорь Петришенко – за Пинском и Пинским районом, Барановичами и Барановичским районом Брестской области.

Указанные должностные лица оказывают необходимое содействие облисполкомам в выработке эффективных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития городов и соответствующих административно-территориальных единиц, а также в создании дополнительных условий для их устойчивого экономического роста, в решении организационных и технических вопросов, связанных с подготовкой и реализацией планов развития указанных территорий, в части контроля за ходом осуществления таких планов, а также в оценке ожидаемых результатов от их реализации.

Кроме того, ответственные должностные лица принимают меры по урегулированию спорных вопросов, возникающих в ходе реализации планов развития указанных территорий.

При необходимости к данной работе в установленном порядке могут привлекаться представители республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.