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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДИСЦИПЛИНАРНУЮ МАГИСТРАТУРУ «МЕНЕДЖМЕНТ» ОТКРЫЛИ В БГУ
14:44 17.06.2019

В БГУ открыли междисциплинарную магистратуру «Менеджмент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это совместная программа экономического факультета и журналистики. Ее реализация предполагает подготовку специалистов высшего звена в области управления издательствами и медиапроектами.

Сегодня наблюдается востребованность в профессиональных кадрах по руководству мультимедийной редакцией СМИ, организации производства контента, созданию и продвижению инициатив. В течение года магистранты изучат стратегический менеджмент, информационные технологии в бизнесе, основы современной журналистики и другие дисциплины по экономике и медиа. Дополнительно будут открыты курсы по выбору. Среди них цифровая трансформация СМИ, креативные индустрии и СМИ, медиаметрия, методология медиаисследований. Занятия организуются на русском и английском языках.

Специалисты смогут работать в редакциях средств массовой информации, пресс-службах, аналитических центрах и др.

Выпускникам присваивается академическая степень магистра экономики и управления с выдачей диплома международного образца об окончании второй ступени высшего экономического образования.

Приглашаются специалисты с высшим образованием. Документы принимаются до 5 июля включительно (ул. К. Маркса, 31, каб. 65).
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