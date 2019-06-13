ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ГРАЖДАН ПРЕДСТАВИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
14:33 17.06.2019

В январе-мае 2019 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу представлены 2599 гражданами области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, общее количество физических лиц, представивших налоговые декларации (расчеты), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,0%. Сумма подоходного налога, подлежащая доплате 1206 плательщиками, составила свыше 1,9 млн. рублей.

В то же время 47 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 51,6 тыс. рублей.

С нарушением срока декларации представлены 244 плательщиками.

Наибольшая сумма годового дохода в размере 1,1 млн. рублей указана физическим лицом в декларации, в связи с получением дохода за границей. Самая большая сумма налога, подлежащая к уплате, также с доходов, полученных за границей, составила 38,8 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2019
валюта курс
EUR 2.3489
USD 2.0722
RUB 3.2022
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3119 -0.0188
USD 2.0620 -0.0035
RUB 3.2085 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3100 2.3150
USD 2.0580 2.0630
RUB 3.1970 3.2090
подробнее

Конвертация в банках
на 17.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1240
EUR/RUB 72.0000 72.5000
USD/RUB 64.2000 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте