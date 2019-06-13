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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ГРАЖДАН ПРЕДСТАВИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
14:33 17.06.2019
В январе-мае 2019 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу представлены 2599 гражданами области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, общее количество физических лиц, представивших налоговые декларации (расчеты), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,0%. Сумма подоходного налога, подлежащая доплате 1206 плательщиками, составила свыше 1,9 млн. рублей.
В то же время 47 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 51,6 тыс. рублей.
С нарушением срока декларации представлены 244 плательщиками.
Наибольшая сумма годового дохода в размере 1,1 млн. рублей указана физическим лицом в декларации, в связи с получением дохода за границей. Самая большая сумма налога, подлежащая к уплате, также с доходов, полученных за границей, составила 38,8 тыс. рублей.
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