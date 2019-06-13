ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ УВЕЛИЧИЛ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 0,5%

13:48 17.06.2019 На 1 июня субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет внесено порядка 2,2 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 117,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Данным кругом плательщиков обеспечено 39,5% консолидированных поступлений города Минска, что на 0,5 п.п. выше уровня прошлого года.