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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ УВЕЛИЧИЛ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 0,5%
13:48 17.06.2019
На 1 июня субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет внесено порядка 2,2 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 117,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Данным кругом плательщиков обеспечено 39,5% консолидированных поступлений города Минска, что на 0,5 п.п. выше уровня прошлого года.
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