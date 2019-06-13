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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»
12:20 17.06.2019
Открылся новый магазин «Витебские ковры» (Витебск,ул. Баграмяна,12.)
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазине представлены все последние коллекции 2019 года. Планируется торговля по образцам, представленным в магазине.
Это уже 33-й торговый объект ОАО «Витебские ковры» в Беларуси и 7-й в Витебске. Магазины «Витебские ковры» открыты во всех областных центрах, а также в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Жодино, Орше, Пинске, Молодечно, Полоцке и др.
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