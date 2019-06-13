Открылся новый магазин «Витебские ковры» (Витебск,ул. Баграмяна,12.)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в магазине представлены все последние коллекции 2019 года. Планируется торговля по образцам, представленным в магазине.

Это уже 33-й торговый объект ОАО «Витебские ковры» в Беларуси и 7-й в Витебске. Магазины «Витебские ковры» открыты во всех областных центрах, а также в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Жодино, Орше, Пинске, Молодечно, Полоцке и др.