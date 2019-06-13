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ЭКОНОМИКА РБ
В БОБРУЙСКЕ В 2,4 РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» НА САЙТЕ МНС
11:53 17.06.2019
Электронный сервис «Личный кабинет физического лица», размещенный в интернете, является информационным ресурсом, ведение которого осуществляет Министерство по налогам и сборам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в Бобруйске на 1 июня 2019 г. сервис используют 13,3 тыс. человек. Количество пользователей по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в 2,4 раза, или на 7,7 тыс. человек. В основном это граждане – плательщики земельного налога и налога на недвижимость, а также граждане, уплачивающие подоходный или единый налог.
С помощью «Личного кабинета» можно дистанционно уплачивать налоги, заполнять декларации и направлять их в налоговую, подавать уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого налога, получать извещения на уплату налогов, записаться на личный прием к руководству инспекции и др. Прямо в «Личный кабинет» поступают сведения о переплатах, недоимках, с его помощью можно получить справку о расчетах с бюджетом, выписку из лицевых счетов и т.д.
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