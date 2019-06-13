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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАССЫ МНОГИХ МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МИНСКЕ ВЕЧЕРОМ 17 ИЮНЯ ИЗМЕНЯТСЯ
11:33 17.06.2019

В связи с проведением 17 июня в Минске эстафеты «Пламя мира» II Европейских игр изменятся трассы многих маршрутов общественного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», на время эстафеты ограничат движение всех видов транспорта по ул. Ленина и пр. Победителей на участке от пр. Независимости до ул. Орловской в направлении пл. Государственного флага.

Кроме того, изменятся трассы следующих маршрутов с выполнением всех остановок на изменяемом участке (если не указано иное):

с 19:30 до 21:10

автобусы маршрутов № 1, 119С, 1056-ТК будут курсировать от пр. Независимости по ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Орловской, пр. Победителей и далее по маршрутам в прямом направлении с выполнением по маршруту № 119С о. п. «Романовская Слобода», «Станция метро «Фрунзенская», обратно — без изменений;

автобусы маршрута № 69 поедут от пр. Независимости по ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Леси Украинки, пр. Пушкина и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном — все остается прежним;

автобусы маршрута № 73 пойдут от ул. Московской по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном — без изменений;

автобусы маршрута № 1073-ТК от ул. Московской будут курсировать по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, пр. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном — как и прежде;

автобусы маршрутов № 163, 1107-ТК от ул. Московской будут ходить по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской и далее по маршрутам в прямом направлении, обратно — без изменений;

автобусы маршрута № 91 поедут от ул. Богдановича по ул. Немиге, ул. Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Орловской, пр. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном — без изменений;

маршрутка № 1119-ТК со стороны Степянки пойдет по пр. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Тимирязева, Орловской, пр. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном — все остается прежним;

с 18:30 до 23:00

автобусы маршрутов № 29, 44, 136 будут курсировать от пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской и далее по маршрутам в прямом направлении с выполнением остановок «Нововиленская», «Выставочный комплекс», обратно — по пр. Победителей, ул. Немиге, М. Богдановича, пр. Машерова с выполнением остановок «Гостиница «Юбилейная» и «Станция метро «Немига»);

№ 1002-ТК, 1412-ТК со стороны пр. Машерова пойдут по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской и далее по своим трассам в обоих направлениях.
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