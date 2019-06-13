ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ОРГАНИЗАТОРУ ПОСТАВОК САНКЦИОННОЙ ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ В РОССИЮ
10:57 17.06.2019

Суд Кобринского района вынес приговор организатору поставок санкционной плодовоовощной продукции из стран Западной Европы через Беларусь в Россию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса в отношении российского гражданина, наладившего канал поставки «санкционки», было возбуждено в 2018 году Кобринским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.

При детальном изучении деятельности кобринского ИЧТУП «ЭлитОвощТорг-транс» было установлено, что это предприятие занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. Незаконный бизнес был построен на приобретении за рубежом польских яблок и турецких томатов, их официальном ввозе в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и последующей доставкой на один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках.

Только за 2016-2017 годы и первый квартал 2018 года «ЭлитОвощТорг-транс» переправил в Россию более 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции.

Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги в размере свыше 2,5 млн рублей.

Директор ИЧТУП «ЭлитОвощТорг-транс» признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. По приговору суда конфискован легковой «Мерседес», 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.

В ходе предварительного расследования в бюджет поступило более 1,5 млн рублей в качестве возмещения неуплаченных налогов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2019
валюта курс
EUR 2.3489
USD 2.0722
RUB 3.2022
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3307 -0.0084
USD 2.0655 -0.0049
RUB 3.2077 +0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3130 2.3190
USD 2.0620 2.0660
RUB 3.1960 3.2110
подробнее

Конвертация в банках
на 17.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1240
EUR/RUB 72.0000 72.7000
USD/RUB 64.2000 64.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте