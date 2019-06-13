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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ОРГАНИЗАТОРУ ПОСТАВОК САНКЦИОННОЙ ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ В РОССИЮ
10:57 17.06.2019
Суд Кобринского района вынес приговор организатору поставок санкционной плодовоовощной продукции из стран Западной Европы через Беларусь в Россию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса в отношении российского гражданина, наладившего канал поставки «санкционки», было возбуждено в 2018 году Кобринским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.
При детальном изучении деятельности кобринского ИЧТУП «ЭлитОвощТорг-транс» было установлено, что это предприятие занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. Незаконный бизнес был построен на приобретении за рубежом польских яблок и турецких томатов, их официальном ввозе в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и последующей доставкой на один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках.
Только за 2016-2017 годы и первый квартал 2018 года «ЭлитОвощТорг-транс» переправил в Россию более 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции.
Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги в размере свыше 2,5 млн рублей.
Директор ИЧТУП «ЭлитОвощТорг-транс» признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. По приговору суда конфискован легковой «Мерседес», 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.
В ходе предварительного расследования в бюджет поступило более 1,5 млн рублей в качестве возмещения неуплаченных налогов.
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