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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 134 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МИНСКЕ
10:55 17.06.2019
В Минске осуществляют деятельность свыше 134 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,4 тыс. организаций и 76,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 247,6 тыс. граждан.
По итогам пяти месяцев текущего года в десятку крупных плательщиков столицы вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «Табак–инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «Велком», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ООО «ЕВРОТОРГ».
Данными организациями уплачено в бюджет 1,8 млрд. рублей или треть доходов консолидированного бюджета города.
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