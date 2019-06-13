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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ВНОВЬ МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
09:47 17.06.2019
Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз в Россию продукции белорусского предприятия.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 15 июня 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат». Исключение составляет перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию по причине действующих ограничений по АЧС», - говорится в сообщении ведомства.
Продукция должна быть выработана с 15 июня 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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