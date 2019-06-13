|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ НА КОПЕЙКУ
09:22 17.06.2019
В Беларуси цены на топливо с 16 июня снизились на одну копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет теперь 1,57 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,67 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,89 рубля, ДТ – 1,67 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2019
Курсы в банках
на 14.06.2019
Конвертация в банках
на 14.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте