ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ НА КОПЕЙКУ

09:22 17.06.2019 В Беларуси цены на топливо с 16 июня снизились на одну копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет теперь 1,57 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,67 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,89 рубля, ДТ – 1,67 рубля.