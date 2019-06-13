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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАНЫ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ
17:54 14.06.2019

В Беларуси сформированы планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2019 года. Они размещены на официальном сайте Комитета государственного контроля 14 июня 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в отборе субъектов для включения в план выборочных проверок на второе полугодие 2019 года приняли участие 28 государственных органов, которые проанализировали 18 127 субъектов.

По результатам анализа высокая степень риска присвоена 5727 субъектам (около 32%). Из них в план выборочных проверок включен 2191 субъект – 38% от числа субъектов с высокой степенью риска, или 12% от общего числа проанализированных. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года выборочным проверкам подлежало 3227 субъектов – соответственно 34% и 12%.

Следует отметить, что количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, снизилось на 78% по сравнению с количеством субъектов, включенных в координационные планы контрольной (надзорной) деятельности на второе полугодие 2017 года (9972).

В июле-декабре 2019 года в отношении 212 субъектов будут проведены совместные проверки. Таким образом, общее количество запланированных выборочных проверок составит 2441.

Наибольшее количество проверок запланировано Министерством по чрезвычайным ситуациям (750), Министерством труда и социальной защиты (506) и Министерством по налогам и сборам (241). Проверочная нагрузка составляет в Минске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях по 13% от общего количества проверок по республике, в Витебской и Могилевской – по 15%, в Минской области – 17%.

Добавление в сформированные планы выборочных проверок новых субъектов хозяйствования, а также добавление контролирующего (надзорного) органа в качестве соисполнителя по проверке не допускается. Внесение изменений возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей проверки, при изменении месяца начала ее проведения.

Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок проводился на основании критериев оценки степени риска.

Информация об утвержденных критериях оценки степени риска размещена на официальных сайтах контролирующих (надзорных) органов.
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