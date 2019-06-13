Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) за январь-апрель 2019 г. составила 8,8%, рентабельность продаж – 7,1%.

Как сообщает национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 мая 2019 г. составила 40,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,4 млрд. рублей, или 20,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2019 г. составила 50,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,8 млрд. рублей, или 17,3% от общего объема кредиторской задолженности.