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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗ-ЗА АСФАЛЬТИРОВАНИЯ УЛИЦЫ РУССИЯНОВА В МИНСКЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 15-16 ИЮНЯ СКОРРЕКТИРУЮТ
15:54 14.06.2019

В работу городского транспорта 15 и 16 июня вносятся изменения в связи с асфальтированием ул. Руссиянова и снятием троллейбусного движения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», троллейбусы маршрутов № 2 и 62 ходить не будут; № 61 со стороны пр. Независимости поедут до ДС «Уручье-4» по ул. Шафарнянской, Гинтовта в обоих направлениях.

В этот период организуется работа временных автобусных маршрутов:

№ 2Т — по трассе и расписанию движения троллейбуса № 2;

№ 941 «ДС «Уручье-2» — ДС «Малинина» со следованием по ул. Руссиянова, пр. Независимости, ул. Филимонова, Запорожской, Радиальной, Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, пр. Партизанскому, ул. Ванеева, пр. Рокоссовского, ул. Малинина в прямом направлении; по ул. Малинина, пр. Рокоссовского, ул. О. Кошевого, Партизанскому пр., ул. Буденного, Долгобродской, Ваупшасова, Радиальной, Запорожской, Филимонова, пр. Независимости, ул. Руссиянова — в обратном.

Те, кто имеет проездные документы или единые проездные на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта — троллейбус, могут ездить без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 2Т, 941, 27, 77, 139, 86, 155 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты № 2, 41, 61, 62.
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