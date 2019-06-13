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ЭКОНОМИКА РБ
НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА МИНСК МОГУТ СОЗДАТЬ НАЛОГОВЫЙ ПОСТ
14:51 14.06.2019
На территории Национального аэропорта Минск могут открыть налоговый пост, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в инспекции МНС по городу Минску, такая перспектива сейчас обсуждается.
«В преддверии II Европейских игр продолжается кампания по обеспечению контроля за соблюдением законодательства в сфере перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, - пояснили в налоговой. - Наши сотрудники, в частности, изучают ситуацию в районе Национального аэропорта Минск».
Так, с 11 по 13 июня представители управления оперативных мероприятий ИМНС совместно с сотрудниками транспортной инспекции и ГАИ анализировали обстановку на территории главной воздушной гавани страны.
Сотрудники Госавтоинспекции и транспортной инспекции осуществляли контроль за автомобилями, которые выполняют перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении. А представители налоговой при проведении мониторинга общались с водителями и их клиентами, разъясняли необходимость работы машин с включенным таксометром, вручали пассажирам информационные памятки.
«В результате мероприятия было выявлено немало нарушений», - констатировали в ИМНС.
Сотрудники ГАИ чаще всего обнаруживали несвоевременное прохождение государственного технического осмотра, несоответствие сертификата техническому паспорту автомобиля. Также фиксировали остановку или стоянку машин в неположенном месте.
Представители транспортной инспекции выявляли, как правило, несоблюдение периодичности сроков прохождения гостехосмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Кроме того, было зафиксировано оформление транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении, с нарушениями установленных требований.
«Налоговые органы наладили взаимодействие с администрацией Национального аэропорта Минск. Представители двух служб оперативно обмениваются информацией. Поэтому в распоряжение инспекции поступают интересующие сведения об автомобилях, оказывающих услуги по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении, для дальнейшего анализа. Контроль в форме мониторинга продолжится. Кроме этого, после углубленного анализа информации планируем рассмотреть вопрос о целесообразности организации налогового поста на территории Национального аэропорта Минск», - пояснили в ИМНС.
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