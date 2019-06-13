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ЭКОНОМИКА РБ


ПЯТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ ОТОБРАНО ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В БЕЛАРУСИ ВБ
14:37 14.06.2019

На площадке представительства Всемирного банка в Беларуси 12-13 июня состоялись первые мероприятия в рамках Программы в поддержку развития частного сектора в Республике Беларусь, реализуемой Всемирным банком при финансировании Европейского союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, 12 июня состоялся отбор инициаторов кластерных проектов посредством экспресс-оценки и интервьюирования из следующих приоритетных секторов экономики, определенных Министерством экономики: медицина, фармацевтика и биотехнологии; приборостроение и робототехника; аграрная и зеленая экономика; информационно-коммуникационные технологии.

По результатам отбора определено 5 кластерных инициатив в вышеуказанных приоритетных секторах, которые примут участие в дальнейших мероприятиях Программы.

13 июня 2019 г. прошел установочный семинар, на котором был презентован перечень проектных мероприятий в области кластерного развития.

Участие в семинаре приняли порядка 30 представителей республиканских и местных органов власти, делового и научно-образовательного сообщества, инициаторов кластерных проектов.

В ходе мероприятий состоялся конструктивный обмен мнениями между экспертами Всемирного банка и белорусскими участниками по ключевым аспектам кластерного развития. Участники обсудили концептуально-методологические подходы к оценке конкурентоспособности национальной экономики и использования кластерной модели развития в качестве эффективного инструмента повышения уровня конкурентоспособности, как отдельных субъектов хозяйствования, так и социально-экономической системы Беларуси в целом.
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