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ЭКОНОМИКА РБ


ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ НА 19,4%
13:16 14.06.2019

На учете в налоговых органах Витебской области на начало июня текущего года состояло 22170 индивидуальных предпринимателей, от которых в бюджет области поступило 19,4 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 119,4%.

Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 8,4 млн. рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 4,3 млн. рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь – 2,0 млн. рублей.

Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 3,1 млн. рублей.
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