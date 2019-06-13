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ЭКОНОМИКА РБ
ФИНАНСОВАЯ МИЛИЦИЯ ВЫЯВИЛА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СХЕМУ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
12:08 14.06.2019
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресечена деятельность группы лиц по уклонению от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, несколько жителей Гродненской области занимались оптовой куплей-продажей сельхозпродукции, используя реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя (причем часть сделок не отражалась и по учету ИП). Это позволяло занижать налоговую базу и значительно уменьшать суммы налогов. В результате в бюджет не поступило 25 тыс. рублей.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса.
Кроме того, работники финансовой милиции выявили факты мошенничества. Как оказалось, в 2015 году подозреваемые обманным путем приобрели пшеницу у столичного субъекта хозяйствования и реализовали ее филиалу областного потребобщества как закупленную за наличный расчет у населения (были подготовлены фиктивные ведомости). Полученные от реализации пшеницы 7,4 тыс. рублей они внесли на расчетный счет того же подконтрольного индивидуального предпринимателя под видом пополнения счета и использования в предпринимательской деятельности. Таким образом им удалось ввести эти деньги в легальный оборот.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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