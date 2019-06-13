Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» в Бресте приостановили. Соответствующее распоряжение №60-р подписал 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

«…Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений», - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Брестского облисполкома.

Несколько дней назад протестующие против строительства аккумуляторного завода под Брестом встретились с Анатолием Лисом и рассказали о проблемах, связанных со строительством. Глава области пообещал принять решение, если озвученные факты подтвердятся.