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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО АККУМУЛЯТОРНОГО ЗАВОДА В БРЕСТЕ ПРИОСТАНОВИЛИ
11:45 14.06.2019
Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» в Бресте приостановили. Соответствующее распоряжение №60-р подписал 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.
«…Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений», - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Брестского облисполкома.
Несколько дней назад протестующие против строительства аккумуляторного завода под Брестом встретились с Анатолием Лисом и рассказали о проблемах, связанных со строительством. Глава области пообещал принять решение, если озвученные факты подтвердятся.
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