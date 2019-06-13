Сотрудники Оперативной таможни установили три факта незаконной реализации одежды и обуви, галантереи и постельных принадлежностей общей стоимостью 66,5 тыс. белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, во время осмотра одного из торговых объектов в Новогрудке установлено, что одежда, галантерея, текстильные товары, хозяйственные товары в ассортименте общим количеством свыше 3,5 тыс. единиц реализуются незаконно: без документов, подтверждающих приобретение данного товара. Его общая стоимость составила более 39 тыс. рублей.

Аналогичное нарушение таможенники выявили и в Минске, где индивидуальный предприниматель намеревался продать около 1,4 тыс. единиц верхней одежды, шапок и постельных принадлежностей.

А директор еще одного минского магазина представил на реализуемый товар недействительные документы. Он намеревался незаконно продать более 8 тыс. единиц одежды, обуви, галантереи в ассортименте. Стоимость этого товара составила порядка 16 тыс. белорусских рублей.

По всем фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно реализуемых товаров.