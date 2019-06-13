В Беларуси появилась экологичная альтернатива полиэтиленовым «майкам»: пакеты из кукурузы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС представители компании-производителя, они полностью разлагаются, не оставляют пластиковых следов в природе, а при соблюдении определенных условий из них можно сделать удобрение.

Изготавливать уникальную для нашей страны упаковку начала группа компаний Kinglet в Логойске. На этой неделе там запустили промышленное производство кукурузных пакетов. В ближайшие несколько недель они появятся в крупных торговых сетях.

Новые био-пакеты Kinglet производятся из материала на основе кукурузного крахмала, который получают из листьев растения. Через год, вместе с органическими и пищевыми отходами, такая упаковка разлагается и исчезает. Если создать специальные условия для промышленного компостирования (процесс создания удобрения), пакеты станут частью питательного вещества для огорода через 180 дней, а то и меньше. Но не стоит путать кукурузные с теми пакетами, что уже несколько лет лежат на кассах магазинов и тоже называются «биоразлагаемыми». На самом деле это «оксоразлагаемые» пакеты, состоящие из полиэтилена с добавлением специальных оксодобавок, которые лишь ускоряют распад пластика на мелкие частицы, и они годами остаются в почве.

«Мы работаем с мировым лидером в сфере производства сырья из органических материалов — итальянской компанией Novamont. За месяц наше оборудование может выпускать около 30 миллионов кукурузных пакетов-маек. Такие объемы и темпы в состоянии закрыть потребности в упаковке всех белорусов», рассказал во время запуска производства директор группы компаний Kinglet Максим Мелешко.

До конца июня кукурузные пакеты появятся на отдельных стойках прикассовых зон сетей Green и «Корона», а затем и в других гипермаркетах, которые заинтересуются новинкой. Стоимость такой «майки» будет дороже полиэтиленовой, но вдвое дешевле бумажной (точную цену определяет сам ритейлер: от 30 до 40 копеек). Однако производитель уверен, что это не станет препятствием для тех, кого волнует проблема пластикового мусора.

Кукурузные пакеты соответствуют характеристикам «биоразлагаемости» по Европейскому стандарту EN13432: не меньше 90% материала распадается на CO2, воду и биомассу. Такие пакеты можно отличить по специальному логотипу OK compost, лицензию на печать которого выдают только независимые европейские лаборатории: TUV (Австрия) и Vincotte (Бельгия).

Пакеты одобрены уже и в нашей стране.

«Сегодня у нас уже есть одно заключение от лаборатории белорусского технологического университета о том, что пакет Green не содержит пластик», - рассказал технолог Валентин Комель.

Группа компаний Kinglet (птичка «королек» с английского) спустя двадцать лет изготовления пластиковой упаковки, в этом году начала реализовывать уникальные экологичные решения для ритейлеров и запустила новое для Беларуси производство. Теперь выпускает сразу несколько альтернативных полиэтилену упаковок.

«Наша собственная стратегия не отличается от глобального тренда: снижать, где это возможно, использование пластика, при этом предлагая альтернативы», - прокомментировал Максим Мелешко.

Кроме «кукурузной» линии, как рассказал директор, на заводе также обновили оборудование цеха переработки. Именно вторичная переработка сегодня считается самым рациональным способом решения проблемы загрязнения планеты пластиком. Но в первую очередь должны измениться потребительские привычки людей: использовать как можно меньше упаковки, а ту, что используем, собирать и отправлять на переработку.

Этим летом группа компаний Kinglet собирается запустить еще один эко-проект: суть его в том, чтобы мотивировать белорусов сдавать свои старые пакеты и получать из них новые.