В пункте таможенного оформления «Бремино-Орша» витебские таможенники пресекли две попытки незаконного ввоза новой одежды под видом бывшей в употреблении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, машины следовали с территории Латвии на территорию Беларуси. По документам в грузовых отсеках обоих автопоездов были одежда и обувь, бывшая в употреблении.

Однако в ходе таможенного досмотра обнаружены предметы одежды и обуви с этикетками без признаков износа, в том числе изделия и одежда из кожи. Данный товар был заявлен в документах как бывший в употреблении, также некоторые из обнаруженных позиций вовсе отсутствовали в сопроводительных документах.

Новые предметы одежды общим количеством более 5,5 тысяч единиц были сокрыты от таможенного контроля среди законно перевозившегося товара. Таким образом субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах.

Предварительная оценочная стоимость одежды и обуви составила более 85,5 тысяч рублей. По данным фактам таможней начаты административные процессы по признакам совершения административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товара с конфискацией или без конфискации по решению суда.