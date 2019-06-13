ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДВЕ ПОПЫТКИ ВВОЗА НОВОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ПОД ВИДОМ БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕСЕКЛИ ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
10:08 14.06.2019

В пункте таможенного оформления «Бремино-Орша» витебские таможенники пресекли две попытки незаконного ввоза новой одежды под видом бывшей в употреблении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, машины следовали с территории Латвии на территорию Беларуси. По документам в грузовых отсеках обоих автопоездов были одежда и обувь, бывшая в употреблении.

Однако в ходе таможенного досмотра обнаружены предметы одежды и обуви с этикетками без признаков износа, в том числе изделия и одежда из кожи. Данный товар был заявлен в документах как бывший в употреблении, также некоторые из обнаруженных позиций вовсе отсутствовали в сопроводительных документах.

Новые предметы одежды общим количеством более 5,5 тысяч единиц были сокрыты от таможенного контроля среди законно перевозившегося товара. Таким образом субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах.

Предварительная оценочная стоимость одежды и обуви составила более 85,5 тысяч рублей. По данным фактам таможней начаты административные процессы по признакам совершения административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товара с конфискацией или без конфискации по решению суда.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2019
валюта курс
EUR 2.3489
USD 2.0722
RUB 3.2022
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3307 -0.0084
USD 2.0655 -0.0049
RUB 3.2077 +0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3240 2.3300
USD 2.0620 2.0670
RUB 3.2000 3.2090
подробнее

Конвертация в банках
на 14.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1300
EUR/RUB 72.5500 72.9500
USD/RUB 64.4000 64.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте