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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ МИНСК СОБРАЛ 5,7 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
09:30 14.06.2019
За пять месяцев город Минск собрал 5700,0 млн. рублей налоговых платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 109,0%.
В структуре доходов консолидированного бюджета 62,5% (3561,9 млн. рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 37,5% (2138,1 млн. рублей) – местного.
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