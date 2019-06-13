ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ МИНСК СОБРАЛ 5,7 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

09:30 14.06.2019 За пять месяцев город Минск собрал 5700,0 млн. рублей налоговых платежей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 109,0%. В структуре доходов консолидированного бюджета 62,5% (3561,9 млн. рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 37,5% (2138,1 млн. рублей) – местного.