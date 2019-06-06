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ЭКОНОМИКА РБ


КЕРАМИН ПРЕОБРЕЛ НОВУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ ВЫПУСКА ПЛИТКИ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ
14:30 11.06.2019

ОАО «Керамин» приобрело новую технологическую линию и приступило к выпуску нового для Беларуси формата плитки 750х250мм.

Линия для производства керамической плитки больших форматов представляет собой комплекс машин, конвейеров и других необходимых устройств, созданный по индивидуальному проекту специально для ОАО «Керамин» ведущим итальянским производителем оборудования для керамической отрасли -компанией Sacmi. Линия создана с учетом всех технологических нюансов производства и позволяет обеспечить идеальное соблюдение необходимых характеристик - таких как точность габаритных размеров и геометрии готовых изделий.

«Как динамично развивающееся современное предприятие мы стремимся к тому, чтобы все актуальные тенденции рынка отделочных материалов находили отражение в продукции, которую мы предлагаем нашим покупателям. Крупноформатная плитка для облицовки стенновый тренд в отделке помещений различного назначения, который сейчас стремительно набирает популярность и останется востребованным еще очень долго. Именно поэтому мы сочли целесообразным модернизировать наши производственные мощности и освоили выпуск новых коллекций в актуальном формате 750х250 мм», - отметил заместитель генерального директора по производству и маркетингу ОАО «Керамин» Евгений Костюков на состоявшейся сегодня в Минске пресс-конференции.

Благодаря запуску новой производственной линии компания «Керамин» первой из белорусских производителей вывела на рынок керамическую плитку для стен уникального для Беларуси размера 750х250мм сразу в пяти актуальных коллекциях: «Монако», «Сидней», «Сонора» «Шиен» и «Телари».

До конца текущего года компания «Керамин» планирует предложить покупателям еще пять актуальных коллекций керамической плитки формата 750х250 мм, а также приступить к выпуску плитки в формате 900х300 мм.
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