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ЭКОНОМИКА РБ


АБОНЕНТЫ VELCOM | A1 МОГУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ СРЕДСТВА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЧЕРЕЗ USSD
13:49 11.06.2019

Помогать – это просто: теперь абоненты velcom | A1 могут вносить пожертвования на благотворительность с лицевого счета не только онлайн. С 10 июня для абонентов компании доступна услуга «Перечисление средств в пользу благотворительных фондов посредством отправки USSD-запросов». Удобство и скорость переводов обеспечат специальные короткие благотворительные номера. Первым адресатом такого формата помощи стало Международное благотворительное общественное объединение «ЮниХелп».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, у абонентов velcom | A1 уже есть возможность помочь «ЮниХелп», отправив USSD-запрос *222*7#. Далее пользователь может выбрать, какую сумму он хочет пожертвовать: для перевода одной транзакцией доступны суммы 2, 5 или 10 рублей. В качестве подтверждения получения денег благотворительной организацией абоненту придет бесплатное SMS-уведомление.

Перечислить средства на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов velcom | A1 для физических лиц, кроме линейки «Привет». Все переводы в рамках услуги «Перечисление средств в пользу благотворительных фондов посредством отправки USSD-запросов» осуществляются без комиссии. Главным условием возможности платежа в счет фонда является активный статус абонента – то есть его способность совершать исходящие вызовы и отправлять SMS-сообщения, использовать мобильный интернет.

С марта 2019 года перевести деньги на счет благотворительной организации «ЮниХелп» можно и в приложении v-banking – с лицевого счета velcom | A1 либо с одной из привязанных к аккаунту банковских карт. При платеже через приложение оказать помощь можно и конкретному ребенку: для адресного перевода действует специальный алгоритм. Максимальный лимит денежной помощи при платеже с лицевого счета – 100 руб. в месяц, как одним платежом, так и суммарно. Пожертвование с банковской карты можно совершить на сумму до 200 руб. одним платежом. Подробнее о v-banking – на сайте https://v-banking.by/about/index.html.

В скором будущем спектр возможностей благотворительной помощи посредством сервисов velcom | A1 пополнится. Сделать перевод в несколько кликов прямо со своего смартфона можно будет не только на счет «ЮниХелп». Услуга «Перечисление средств в пользу благотворительных фондов посредством отправки USSD-запросов» будет включать в себя список коротких номеров для денежной помощи и другим крупнейшим благотворительным организациям Беларуси. Подробнее о возможностях оказать помощь можно узнать на сайте https://www.velcom.by/.
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