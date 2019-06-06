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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАДЕЛЬЦЫ МАЛОТОННАЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА МЕСЯЦ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ
11:36 11.06.2019

Владельцы транспорта с технически допустимой общей массой не больше 3,5 т с прицепами в период с 10 июня по 10 июля освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам страны, пишет агентство «Минск-Новости».

Согласно указу №292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», водителям не нужно заключать договор пользования платной дорогой, регистрировать машину в системе BelToll и устанавливать на нее устройство электронной оплаты.

В случае, если у владельца автомобиля уже есть договор и в этот период он будет ездить по платным дорогам, оператор рекомендует положить устройство электронной оплаты в защитный пакет, чтобы избежать ненужных оповещений, ведь оплата за проезд списываться не будет. Но с полночи 11 июля расчет за передвижение по платным участкам дорог будет осуществляться по привычной схеме.

Указ №292 подписан 24 июля 2018 года. Он также предусматривает въезд в Беларусь без визы для участников II Европейских игр, официальных представителей, организаторов игр в период с 20 мая по 10 июля 2019 года. В том числе разрешен безвизовый въезд в страну для иностранцев (с 10 июня по 10 июля), которые имеют аккредитационные карты или билеты на II Европейские игры.
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