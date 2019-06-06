|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УЛИЧИЛО ООО «ЕВРОТОРГ» В РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ ПОД ВИДОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТАТЕЙ
11:26 11.06.2019
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в феврале 2019 г. выявило размещение (распространение) ненадлежащей рекламы ООО «Евроторг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, реклама размещалась под видом информационных статей.
При этом в рекламе содержалась ложная информация о проведении МАРТ исследования, искаженная информация о результатах деятельности рабочей группы по вопросу дополнительного государственного регулирования деятельности торговых сетей, чем были созданы условия для введения потребителей рекламы в заблуждение.
Кроме того, в рекламе использовались имя, высказывания гражданина и наименования организаций без их согласия, а также допущено сравнение ООО «Евроторг» с другими организациями.
По выявленным нарушениям МАРТ в отношении ООО «Евроторг» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
16 мая 2019 г. решением Суда Октябрьского района Минска, вступившим в силу 28 мая 2019 г., ООО «Евроторг» признано совершившим административное правонарушение, выразившееся в нарушении законодательства о рекламе. Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и причиненного ущерба, рекламодатель освобожден судом от административной ответственности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2019
Курсы в банках
на 11.06.2019
Конвертация в банках
на 11.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте