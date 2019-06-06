Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в феврале 2019 г. выявило размещение (распространение) ненадлежащей рекламы ООО «Евроторг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, реклама размещалась под видом информационных статей.

При этом в рекламе содержалась ложная информация о проведении МАРТ исследования, искаженная информация о результатах деятельности рабочей группы по вопросу дополнительного государственного регулирования деятельности торговых сетей, чем были созданы условия для введения потребителей рекламы в заблуждение.

Кроме того, в рекламе использовались имя, высказывания гражданина и наименования организаций без их согласия, а также допущено сравнение ООО «Евроторг» с другими организациями.

По выявленным нарушениям МАРТ в отношении ООО «Евроторг» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

16 мая 2019 г. решением Суда Октябрьского района Минска, вступившим в силу 28 мая 2019 г., ООО «Евроторг» признано совершившим административное правонарушение, выразившееся в нарушении законодательства о рекламе. Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств и причиненного ущерба, рекламодатель освобожден судом от административной ответственности.