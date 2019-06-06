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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ СОСТОИТСЯ III БЕЛОРУССКИЙ ФОРУМ РАБОТНИКОВ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
11:21 11.06.2019
III Белорусский Форум работников кадровой службы пройдет в Минске 14 июня 2019 г.
Мероприятие, организованное образовательным центром «Профессиональный интерес», рассчитано на специалистов, чья деятельность связана с кадровой работой: от документального оформления сотрудников до психологических аспектов управления персоналом.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, программа форума включает 2 параллельные сессии, охватывающие вопросы нововведений в трудовом законодательстве, защиты персональных данных работников, основных трендов в управлении человеческими ресурсами, судебной практики в сфере трудового законодательства, автоматизации кадровой работы и др.
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