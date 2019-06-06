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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ ЛИДИРУЮТ В БЕЛАРУСИ ПО КОЛИЧЕСТВУ РАЗМЕЩЕННЫХ СТАТЕЙ В БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS
11:04 11.06.2019

Ученые БГУ лидируют в Беларуси по количеству размещенных статей в базе данных Scopus и являются наиболее цитируемыми в нашей стране. Эти данные зафиксированы аналитической системой SciVal (Scopus) международного издательства научно-технической литературы «Эльзевир» по результатам 2013-2017 годов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, именно эти данные используются самыми авторитетными международными рейтингами QS, THE, SIR и другими при ранжировании вузов в 2018-2019 годах. Как правило рейтинги основываются на информации за предыдущие пять лет.

Аналитический инструмент SciVal позволяет получить быстрый и легкий доступ к результатам научно-исследовательской деятельности около 14000 научно-исследовательских организаций из более 230 стран.

По данным SciVal в период 2013-2017 годы белорусские ученые опубликовали 9 320 работ в изданиях, включенных в базу данных Scopus. Процент трудов сотрудников БГУ составляет 35% от общего числа. Близкое количество публикаций принадлежит ученым из Национальной академии наук Беларуси, а среди вузов на втором месте БГУИР. Также в системе SciVal представлены БНТУ, БГМУ и ГрГУ им. Я.Купалы. У других белорусских учреждений и институтов профиль в SciVal не сформирован.

Также согласно SciVal, по параметру «цитирование научных работ» доля БГУ от общего показателя по стране составляет 59%, или 49 240 ссылки. По индикатору «Число статей, входящих в 10% самых цитируемых» из 1146 работ 814 принадлежат ученым БГУ. Идентичный результат в категории «число статей, входящих в 1% наиболее цитируемых». Здесь из 207 научных работ 153 опубликованы под авторством ученых БГУ.

Для сохранения и улучшения своих позиций в международных рейтингах в условиях жесткой конкуренции БГУ реализует долгосрочную «Дорожную карту». Она включает в себя комплекс мероприятий по оказанию методической и организационной помощи преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам и магистрантам при подготовке и публикации научных статей в ведущих зарубежных журналах, а также предусматривает материальное поощрение авторов за публикационную активность в журналах, включенных в базу данных Scopus.

Ввсего существует более 20 разнообразных мировых рейтингов вузов. БГУ участвует в 11 из них, включая большую тройку: Шанхайский, THE и QS. В основных рейтингах БГУ стабильно входит в 2% лучших вузов мира.
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