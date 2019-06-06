По прогнозам министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, международная специализированная выставка «Белагро» поспособствует заключению контрактов не менее, чем на 100 млн долларов, сообщает ОНТ.

Глава Минсельхозпрода отметил, что зарубежные компании проявили интерес к продукции белорусских компаний. И подводя итоги форума, подчеркнул, что в этом году суммы заключенных контрактов прогнозируются на уровне 100 млн долларов.

Международная выставка «Белагро-2019» проходила 4-9 июня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» (агрогородок Щомыслица Минского района), участие в ней приняли участие 550 компаний из 29 стран.