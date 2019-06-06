По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за май 2019 г. к апрелю 2019 г. составил 100,3%.

Индексация за май 2019 г. произведена в виде единовременного пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Индекс потребительских цен за май 2019 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, в связи с этим указанные виды доходов за май 2019 г. не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 рублей постановлением Совета министров № 870 от 5 декабря 2018 г.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за май 2019 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 224 рублей 2 копеек.