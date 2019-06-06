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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,8%, ИМПОРТ – УВЕЛИЧИЛСЯ НА 0,6
10:12 11.06.2019
В январе-апреле 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 22 708,7 млн. долларов США, в том числе экспорт – 10 394,7 млн. долларов, импорт – 12 314 млн. долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-апреля 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99%, экспорт – 97,2%, импорт – 100,6%.
По итогам января-апреля 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,2%, импорт увеличился на 1,5%. Средние цены экспорта сократились на 1,6%, импорта – на 0,8%.
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