ЭКОНОМИКА РБ

ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,8%, ИМПОРТ – УВЕЛИЧИЛСЯ НА 0,6

10:12 11.06.2019 В январе-апреле 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 22 708,7 млн. долларов США, в том числе экспорт – 10 394,7 млн. долларов, импорт – 12 314 млн. долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-апреля 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99%, экспорт – 97,2%, импорт – 100,6%. По итогам января-апреля 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,2%, импорт увеличился на 1,5%. Средние цены экспорта сократились на 1,6%, импорта – на 0,8%.