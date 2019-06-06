Благодаря компании-резиденту Парка высоких технологий ООО «Изибрэйн» на протяжении последних трех недель сразу в трех региональных учреждениях образования открылись STEM-центры, в которых дети будут обучаться программированию, робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию:

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, 24 мая был открыт Ресурсный центр робототехники и 3D-моделирования в агрогородке Валище Пинского района Брестской области, созданный на базе Валищенской средней школы;

28 мая – STEM-центр в городском поселке Брагин Гомельской области на базе ГУО «Гимназия г.п. Брагина»;

10 июня – Ресурсный центр цифрового образования в городе Глубокое Витебской области на базе Глубокской районной гимназии.

При финансовой поддержке ООО «Изибрэйн» учебные центры оснащены современным компьютерным оборудованием, робототехническими конструкторами LEGO WeDo, LEGO Mindstorms EV3, 3D-оборудованием и программным обеспечением. Заниматься в них будут не только учащиеся тех учреждений образования, в которых базируются центры, но и близлежащих школ и гимназий районов.

Особое внимание резиденты ПВТ уделяют поддержке учебных заведений малых населенных пунктов. Важно, чтобы у всех детей страны, изо всех регионов, были равные возможности прикоснуться к будущему.

Открытый Ресурсный центр робототехники и 3D-моделирования в Валищенской школе пока единственный в Пинском районе. Эту возможность, уникальную для деревенской школы, планируют использовать по максимуму. По словам Аллы Приловской, начальника отдела по образованию Пинского райисполкома, на базе этого STEM-центра планируется открыть объединение по интересам для учащихся близлежащих школ.

На базе созданного STEM-центра в гимназии г.п. Брагина в новом учебном году планируется обучать детей программированию, основам робототехники и 3D-моделирования, работе с 3D-принтером. На первоначальном этапе в STEM-центре будут заниматься 130 учащихся гимназии, а далее охват увеличится. Обучение в объединениях по интересам позволит учащимся изучать программирование с практической точки зрения, то есть решать реальные технические задачи по созданию и программированию роботов, развивать инженерные навыки.

Работа в созданных STEM-центрах кипит круглый год. К примеру, в открытом сегодня на базе Глубокской районной гимназии Ресурсном центре цифрового образования летом действует межшкольный профильный оздоровительный лагерь «Юный IT-шник».

Цели новых STEM-центров глобальны, как и вызовы, стоящие перед нашей страной. Спектр образовательных задач широк. Тут и обучение детей программированию, робототехнике, 3D-моделированию, в целом системному и проектному мышлению, и изучение физики и математики на практике с подготовкой исследовательских и творческих проектов учащихся, и методическая помощь учителям, включая обучающие семинары и мастер-классы, призванные распространить лучший опыт преподавания STEM-дисциплин.

В 2018 году Парк высоких технологий открыл в Беларуси более 50 новых компьютерных классов и ИТ-лабораторий, STEM-центров в школах в сельской местности, малых и средних городах.