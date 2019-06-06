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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОТКРЫЛО ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В МОЗЫРЕ
09:29 11.06.2019
Производитель кондитерских изделий ОАО «Красный пищевик» открыл 8 июня фирменный магазин в Мозыре (бульвар Юности, 50).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в день открытия для жителей Мозыря устроили беспроигрышную лотерею и дегустацию продукции.
Покупателей также порадовали низкие цены в новом магазине.
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