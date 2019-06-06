ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОТКРЫЛО ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В МОЗЫРЕ

09:29 11.06.2019 Производитель кондитерских изделий ОАО «Красный пищевик» открыл 8 июня фирменный магазин в Мозыре (бульвар Юности, 50). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в день открытия для жителей Мозыря устроили беспроигрышную лотерею и дегустацию продукции. Покупателей также порадовали низкие цены в новом магазине.