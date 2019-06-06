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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОСТАВИЛА 3%, ЗА МАЙ – 0,3%
08:40 11.06.2019

Потребительские цены в Беларуси в мае 2019 года выросли на 0,3%, с начала года - на 3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, годовая инфляция в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года составила 6,2%.

Цены на продовольственные товары за январь-май выросли на 3,1%, в мае - на 0,1%. Непродовольственные товары подорожали за пять месяцев на 2,3%, за май - на 0,6%.

Стоимость платных услуг в январе-мае увеличилась на 3,6%, в мае цены на услуги стали выше на 0,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2019 г. по сравнению с апрелем 2019 г. составил 100,5%, с декабрем 2018 г. – 102%.
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