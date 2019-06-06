Индекс цен на квартиры в Минске снизился за неделю, c 3 по 10 июня 2019 года, на 0,1% и составил 1344 $/м2. На протяжении 15 недель индекс находится в пределах узкого диапазона в $10, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1264 $/м2. Положительная динамика цен на первичном рынке наблюдается девятую неделю подряд.

С середины мая на вторичном рынке жилья наметился тренд на сокращение предложения. Пока нельзя сказать точно, носит это явление сезонный характер или оно связано с повышенным спросом. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,7%, а самых популярных у покупателей 1-комнатных квартир стало меньше на 2,1%.

Цены на «двушки» по итогам недели не изменились, у остальных типов темпы падения достигали 0,8% (4-комнатные квартиры). По итогам месяца выросли в цене 1- и 3-комнатные квартиры, а 2- и 4-комнатные подешевели.

Рост цен по итогам недели был зафиксирован лишь в двух столичных районах. В Октябрьском темпы роста цен составили 0,5%, а в Московском — 0,2%. За исключением Первомайского района цены на квартиры в оставшихся районах снижались. Максимальная коррекция была отмечена в Партизанском районе (-1,2%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 781 $/м2 (+0,2%), Витебск — 615 $/м2 (-0,2%), Гомель — 625 $/м2 (-0,1%), Гродно — 706 $/м2 (+0,8%), Могилев — 611 $/м2 (+0,1%).