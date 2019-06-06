ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИНДЕКС ЦЕН НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ СНИЗИЛСЯ ЗА НЕДЕЛЮ, НА ПЕРВИЧНОМ - ПОВЫСИЛСЯ
17:24 10.06.2019

Индекс цен на квартиры в Минске снизился за неделю, c 3 по 10 июня 2019 года, на 0,1% и составил 1344 $/м2. На протяжении 15 недель индекс находится в пределах узкого диапазона в $10, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1264 $/м2. Положительная динамика цен на первичном рынке наблюдается девятую неделю подряд.

С середины мая на вторичном рынке жилья наметился тренд на сокращение предложения. Пока нельзя сказать точно, носит это явление сезонный характер или оно связано с повышенным спросом. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,7%, а самых популярных у покупателей 1-комнатных квартир стало меньше на 2,1%.

Цены на «двушки» по итогам недели не изменились, у остальных типов темпы падения достигали 0,8% (4-комнатные квартиры). По итогам месяца выросли в цене 1- и 3-комнатные квартиры, а 2- и 4-комнатные подешевели.

Рост цен по итогам недели был зафиксирован лишь в двух столичных районах. В Октябрьском темпы роста цен составили 0,5%, а в Московском — 0,2%. За исключением Первомайского района цены на квартиры в оставшихся районах снижались. Максимальная коррекция была отмечена в Партизанском районе (-1,2%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 781 $/м2 (+0,2%), Витебск — 615 $/м2 (-0,2%), Гомель — 625 $/м2 (-0,1%), Гродно — 706 $/м2 (+0,8%), Могилев — 611 $/м2 (+0,1%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
валюта курс
EUR 2.3648
USD 2.0985
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3504 -0.0064
USD 2.0805 -0.012
RUB 3.2125 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3500 2.3530
USD 2.0800 2.0820
RUB 3.2090 3.2160
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 72.9000 73.5000
USD/RUB 64.7000 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте