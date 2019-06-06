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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКАЯ ФИРМА НЕДОПЛАТИЛА В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА НАЛОГОВЫХ МАХИНАЦИЙ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
15:45 10.06.2019
Более 100 тыс. рублей недоплатило в бюджет брестское частное предприятие, которое специализируется на переработке и консервировании фруктов и овощей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, по материалам проверки, проведенной работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области, Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении главного бухгалтера коммерческой фирмы возбуждено два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов (по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса).
Работники финансовой милиции установили, что махинации главного бухгалтера в 2012-2015 годах привели к неуплате 23 тыс. рублей налога на прибыль. Речь идет об умышленном занижении в налоговых декларациях размера налоговой базы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в 2017-2018 годах с ведома директора предприятия и его заместителя главный бухгалтер представил в налоговую инспекцию декларации с ложными сведениями. Это повлекло неуплату в бюджет подоходного налога в размере 78,5 тыс. рублей.
Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов возместил ущерб в полном объеме. Его дальнейшую судьбу определит суд.
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