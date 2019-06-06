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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ВЫСТАВЛЯЕТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ 10 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
15:29 10.06.2019

Комитет «Гомельоблимущество» выставляет на электронные торги 10 объектов недвижимости в Гомеле и в 7 районах Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС Госкомитете по имуществу, комитет активно использует возможности электронной торговой площадки ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» для продажи неиспользуемого государственного имущества. На 4-х прошедших в 2019 году электронных торгах продано 9 объектов недвижимости (выставлялось 32 объекта).

На 27 июня комитетом «Гомельоблимущество» объявлены 5-е электронные торги по продаже 10 объектов недвижимости, расположенных в Гомеле, а также в Октябрьском, Речицком, Гомельском, Наровлянском, Добрушском, Мозырском, Буда-Кошелевском районах.

В областном центре, по ул. Б. Хмельницкого, 65 на торги выставлено здание с гаражом, общей площадью 590,3 кв. м. Начальная цена составляет 267,5 тыс. рублей.

В Наровлянском районе, в аг. Завойть к продаже представлено здание бывшего детского сада, общей площадью 439,5 кв. м, с начальной ценой продажи 152,2 тыс. рублей (снижена на 20%); в Октябрьском районе, в д. Озераны - здание клуба, общей площадью 135,2 тыс. рублей, по начальной цене – 14,9 тыс. рублей.

В Добрушском районе, в д. Антоновка единым лотом выставлено на торги здание школы-детсада и здание котельной, общей площадью более 1,8 тыс. кв. м, по начальной цене, сниженной на 80%, за 183,3 тыс. рублей.

На электронные торги выставлен и ряд других объектов недвижимости.

Документы на участие в торгах можно подать по 21 июня 2019 года включительно.

С подробной информацией по всем продаваемым объектам можно ознакомиться на сайтах Белорусской универсальной товарной биржи и комитета «Гомельоблимущество», а также по телефонам комитета: 8 (0232)70-38-49, 8 (0232)70-36-43.
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